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Bir değil iki değil üç kere yapınca...

Adana'da aynı iş yerine kar maskesi takıp 3'üncü kez girip hırsızlık yapan 24 yaşındaki Burhan Ö. ile 22 yaşındaki Yunus T., suçüstü yakalandı

Bir değil iki değil üç kere yapınca...

Adana'da aynı iş yerine kar maskesi takıp 3'üncü kez girip hırsızlık yapan 24 yaşındaki Burhan Ö. ile 22 yaşındaki Yunus T., suçüstü yakalandı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:01
Bir değil iki değil üç kere yapınca...
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OLAY​, merkez Çukurova İlçesi'nde meydana geldi. Aynı işyerine 2 kez  giren hırsızlar elektronik eşya, para ve içki çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine çalışma yapan polis,  hırsızların aynı iş yerine tekrar girebileceğini düşünerek, takibe aldı. Gece geç saatlerde soygun için tekrar gelen hırsızlar, aynı iş yerine 3'üncü kez girmeye kalkınca polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı Burhan Ö.'nün hırsızlık anı ise işyerini güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

18 MOTOSİKLET ÇALMIŞLAR

Emniyete götürülen Burhan Ö. ile Yunus T.'nin hırsızlıkta kullandıkları motosiklet de çalıntı çıktı. Yapılan araştırmada şüphelilerin 18 motosiklet çaldığı anlaşıldı. Çalıntı motosikletleri satın alan U.Ö. de gözaltına alındı. İfadelerinin ardında nöbetçi mahkemeye sevk edilen

Burhan Ö. ile Yunus T. tutuklanırken U.Ö. ise serbest bırakıldı.Olay, merkez Çukurova İlçesi'nde meydana geldi. Aynı işyerine 2 kez  giren hırsızlar elektronik eşya, para ve içki çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine çalışma yapan polis,  hırsızların aynı iş yerine tekrar girebileceğini düşünerek, takibe aldı. Gece geç saatlerde soygun için tekrar gelen hırsızlar, aynı iş yerine 3'üncü kez girmeye kalkınca polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı Burhan Ö.'nün hırsızlık anı ise işyerini güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

18 MOTOSİKLET ÇALMIŞLAR

Emniyete götürülen Burhan Ö. ile Yunus T.'nin hırsızlıkta kullandıkları motosiklet de çalıntı çıktı. Yapılan araştırmada şüphelilerin 18 motosiklet çaldığı anlaşıldı. Çalıntı motosikletleri satın alan U.Ö. de gözaltına alındı. İfadelerinin ardında nöbetçi mahkemeye sevk edilen

Burhan Ö. ile Yunus T. tutuklanırken U.Ö. ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızlıkKar MaskesiSuçüstü
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