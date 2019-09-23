Bir balon balığı faciası da komşudan! 8 yaşındaki bir çocuğun parmağını kopardı

MERSİN'İN Anamur ilçesindeki Kaledran köyünün plajında yüzen 8 yaşındaki bir çocuğun yüzük parmağının son boğumu, benekli balon balığı tarafından koparıldı. Çocuğun babası, balon balığının çocuğun parmağını ısırdığında, çocuğun ancak beline kadar su gelecek bir derinlikte olduğunu söyledi. Çocuğun babası Bahadır D., “Kızımın çığlığını duyunca yanına koştum. Kızımın parmağının koptuğunu gördüm ve suya baktım. Balon balığının ayaklarımın dibinde olduğunu fark ettim. Parmağının bir kısmını kaybeden kızım çok korktuğu için artık denize girmeyeceğini söylüyor” dedi. Balon balığının küçük çocuğun parmağını koparmasının ardından çocuğu muayene eden Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selin Gamze, ısırığa bağlı kopmanın çok hızlı ve ani olduğunu açıkladı. Dr. Selin Gamze, parmağın kopan kısmında oluşan yaranın iyileşme sürecinin uzun olduğunu belirtti. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı(TUDAV) Yönetim Kurulu üyesi de olan Dr.Selin Gamze, benekli balon balığının merak ve korku nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Aydın’da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu’da, benekli balon balığı istilasına karşı önlem alınmazsa sosyoekonomik ve ekolojik kayıpların artacağını belirtti. Prof.Dr.Murat Bilecenoğlu, balon balığı istilasına karşı halkı da bilinçlendirmek gerektiğini söyledi.