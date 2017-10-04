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Bir babanın yıkıldığı an! Dizlerinin bağı çözüldü

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın babası, oğlunun şehadet haberini alınca oturduğu yerde gözyaşlarına boğuldu

Bir babanın yıkıldığı an! Dizlerinin bağı çözüldü

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın babası, oğlunun şehadet haberini alınca oturduğu yerde gözyaşlarına boğuldu

04 Ekim 2017 Çarşamba 18:09
Bir babanın yıkıldığı an! Dizlerinin bağı çözüldü
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HAKKARİ'NİN  Yüksekova İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında  PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın acı haberini vermek için  Bolvadin Kaymakamı  İbrahim Özen, İkmal ve  Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay  Fatih Sağdıç,  Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer yetkililer baba evine geldi.

TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Heyet eve geldiğinde köy dışında olan baba Bekir Kılınç, bir süre sonra geldi. Kalabalığı görünce şaşıran Bekir Kılınç'a acı haber verildi. Evin önüne getirilen sandalyeye oturan baba Kılınç, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Özen, Albay Sağdıç ve Dernek Başkanı Kumartaşlı, babanın yanına oturarak teselli etmeye çalıştı. Albay Sağdıç babanın omzuna elini koyarak teselli etmeye çalıştı.


ACILI ANNE OTURDUĞU YERE YIĞILIP KALDI

Anne Adile Kılınç da evin dışında oturduğu sandalyede gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit ailesi, acı haberi böyle aldı; 

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Anahtar Kelimeler:
Hakkarişehit
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