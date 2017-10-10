Bir babanın validen şaşırtan isteği!

DENİZLİ Valiliğince her ayın ikinci salı günü vatandaşların sorunlarını doğrudan dile getirebilmeleri için düzenlenen "Halk Toplantısı", Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı.



Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen ekim ayı toplantısında vatandaşlar, sorun, talep ve şikayetlerini Vali Karahan'a iletirken, toplantıya katılan daire müdürleri, kendileriyle ilgili konularda bilgi aldı.



Toplantıda söz alan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir baba, 24 yaşındaki oğlunun uyuşturucu kullandığını ve sattığını belirterek, "Aile olarak bu durumdan rahatsızız. Uyuşturucu satışı, oturduğum mahallede çok oluyor. Vatandaşlar da bundan rahatsız. Oğlumu ihbar ediyorum. Sizden yardım istiyorum. Uyuşturucu satışı yapan oğlumu tutuklayın." dedi.



Vali Karahan, konuyla ilgili yetkili birim amirlerine talimat verdi.

