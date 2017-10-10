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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Bir babanın validen şaşırtan isteği!

Denizli'de Valilikte düzenlenen "Halk Toplantısı"nda bir baba, uyuşturucu satan oğlunu ihbar ederek validen oğlunun tutuklanmasını istedi

Bir babanın validen şaşırtan isteği!

Denizli'de Valilikte düzenlenen "Halk Toplantısı"nda bir baba, uyuşturucu satan oğlunu ihbar ederek validen oğlunun tutuklanmasını istedi

10 Ekim 2017 Salı 18:58
Bir babanın validen şaşırtan isteği!
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DENİZLİ Valiliğince her ayın ikinci salı günü vatandaşların  sorunlarını doğrudan dile getirebilmeleri için düzenlenen "Halk Toplantısı", Vali  Hasan Karahan başkanlığında yapıldı.
 
Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen ekim ayı toplantısında  vatandaşlar, sorun, talep ve şikayetlerini Vali Karahan'a iletirken, toplantıya  katılan daire müdürleri, kendileriyle ilgili konularda bilgi aldı.
 
Toplantıda söz alan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir baba, 24  yaşındaki oğlunun uyuşturucu kullandığını ve sattığını belirterek, "Aile olarak  bu durumdan rahatsızız. Uyuşturucu satışı, oturduğum mahallede çok oluyor.  Vatandaşlar da bundan rahatsız. Oğlumu ihbar ediyorum. Sizden yardım istiyorum.  Uyuşturucu satışı yapan oğlumu tutuklayın." dedi.
 
Vali Karahan, konuyla ilgili yetkili birim amirlerine talimat verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Halk Toplantısı
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