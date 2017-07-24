Bir anda oldu! Herkesin gözü önünde hızla denize uçtu

İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu'nda bir araç denize uçtu. Denize uçan otomobilde, yaralı olarak kurtarılan 1 kişiden başka kimsenin olmadığı belirlendi.
DENİZE DÜŞEN OTOMOBİL, VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Sarıyer sahili Tarabya oteli yakınlarından bir otomobil denize uçtu. Denizden yaralı çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Yaralı kurtarılanın dışanda otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi.
KAZAZEDENİN YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Denizdeki otomobil vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Bu sırada otomobildeki kişinin bir yakını olay yerine geldi. Otomobilin denizden çıkarılışını gören kadın fenalık geçirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.