Bir acı haber daha: 2 Mehmetçik şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Bir acı haber daha: 2 Mehmetçik şehit oldu
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik  güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet  Hastanesinde tedavi altına alındı.
 

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