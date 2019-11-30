banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Binlerce öğrencinin itiraz ettiği YÖK kararına Erdoğan engeli

YÖK'ün üniversitelerdeki 128 programdan 14'ünde özel yetenek sınavını kaldırılıp merkezi sınavla öğrenci alması kararına Cumhurbaşkanlığı itiraz etti. Erdoğan, "Sanat ve spor programları özel yetenekle ilgili. Bu nedenle merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanmalı" şeklinde görüş bildirdi.

GÜNDEM 30.11.2019, 08:52
Binlerce öğrencinin itiraz ettiği YÖK kararına Erdoğan engeli
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) 128 eğitim programından 14'ü için aldığı 'özel yetenek sınavı yerine merkezi sınavla öğrenci alınması' kararına itiraz etti. Erdoğan, kendisine sunulan rapora olumsuz görüş bildirdi. Bahsi geçen 14 bölüm, eskisi gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.Üniversitelerdeki 128 programa öğrenciler özel yetenek sınavı ile alınıyordu. Bunlardan 14'üne ise bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen ekim ayında, hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan söz konusu 14 programa, 2020'den itibaren sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacağını duyurdu.

BİNLERCE ÖĞRENCİ VE VELİSİ İTİRAZ ETTİ

Üniversitelere bildirilen karara özellikle güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve veliler itiraz etti. YÖK bu itirazların ardından '2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri' dikkate alarak kararın uygulanmasını bir yıl erteledi. YÖK'ün kararını bir yıl ertelemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, son yaptığı toplantıda konuya ilişkin görüş, öneri ve izlenimlerini raporlaştırdı.

ERDOĞAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Kurul, YÖK'ün kararıyla ilgili değerlendirme raporunu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Edinilen bilgiye göre raporda, YÖK kararının uygulanması ile ilgili olumsuz görüş bildirildi. Raporda YÖK'ün merkezi yerleştirmeyle öğrenci almasına karar verdiği 14 program ayrıntıları ile yer aldı. Bu programlar arasında çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı bölümleri yer aldı. Raporda, karara karşı çıkmanın nedeni olarak da sanat ve spor ile ilgili bu programların yetenek ile ilgili olduğu ve bu nedenle merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanması gerektiği belirtildi.

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALMAYA DEVAM EDECEK

YÖK kararına göre; beden eğitimi ve spor öğretmenliği, müzik öğretmenliği, resim-iş öğretmenliği başta olmak üzere resim, müzik, bale, piyano, heykel, keman, antrenörlük, baskı sanatları, cam, çalgı eğitimi, çalgı yapımı, opera, kompozisyon ve orkestra şefliği, performans, drama ve oyunculuk, fotoğraf, geleneksel Türk el sanatları, sahne sanatları, sahne tasarımı, seramik, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, şan, Türk halk oyunları, yaylı çalgıları kapsayan 114 program özel yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edecek.

#YÖK kararı #Erdoğan #özel yetenek sınavı #recep tayyip erdoğan
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 30 Kasım 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:44
Öğle 12:51
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 13 20
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Gençlerbirliği 13 14
12. Denizlispor 12 14
13. Çaykur Rizespor 12 14
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 13 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. İstanbulspor 13 15
12. Altay 12 15
13. Giresunspor 12 13
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 15 18
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545