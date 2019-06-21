Binlerce gence bedelli müjdesi! İşte son başvuru tarihi

TÜRK ordusunu yeniden yapılandıran, askerlik sistemini kökten değiştiren yeni askerlik düzenlemesinin 63 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin son iki maddesi yani yürürlülük ve yürütme maddeleri ise dört siyasi partinin ortak mutabakatıyla salı gününe bırakıldı.

3 BİN TL PARA ALACAKLAR

Yapılan bir değişiklikle hudut bölgesinde görev yapan ve askerliğini uzatanlara ek 1000 TL harçlık verilmesi kanun maddesine eklendi. Milyonlarca gencin beklediği askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik düzenlemesinin 63 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Dört siyasi partinin mutabakatıyla, kanun teklifinin yürütme ve yürürlülük maddelerini düzenleyen 64 ve 65'inci maddelerin görüşmeleri ise salı gününe bırakıldı. 1927 yılında devreye giren askerlik kanununda tam 92 yıl sonra temelden değiştiren 65 maddelik düzenlemenin 12 maddesinde değişikliğe gidildi. En önemli değişikliklerden biri Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde görev yapan ve askerlik süresini altı ay uzatan askerler için yapıldı. Değişikliğe göre, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerinde hudut birliklerinde görev yapan askerlere ek 1000 TL ödenmesi kararı alındı. Sınır bölgesinde askerliğini 6 ay uzatanlara toplamda 3 bin TL harçlık verilecek.

OYLAMA SALI GÜNÜNE BIRAKILDI

Genel Kurul'da yapılan önemli değişikliklerden biri de 460 bin genci yakından ilgilendiren maddede yapıldı. Düzenleminin geçici maddesinde, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmak ve 31 bin TL ödemek koşuluyla kuraya tabi tutulmadan bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı. Kanun teklifinin 64'üncü ve 65'inci maddesi ve tümü üzerine yapılacak oylama ise salı gününe bırakıldı.