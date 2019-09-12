Binlerce 0 km otomobil taşıyan yük gemisi alabora oldu
Binlerce sıfır kilometre otomobili taşıyan M/V Golden Ray adlı bir yük gemisi, ABD’nin Georgia Eyaleti’ninin kıyılarında alabora oldu. İlk olarak bu geminin Hyundai ve Kia’larla dolu olduğu söylentisi ortaya çıkmış olsa da Hyundai’ye ulaşıldığı zaman firma, o gemide hiçbir araçlarının olmadığını belirtmiş. Kia’dan ise henüz bu konuda bir cevap yok.
Reuters’in haberine göre de Golden Ray adlı bu yük gemisi, 4.000 adet civarında sıfır kilometre otomobili Orta Doğu’ya nakledecekti. Reuters’in elinde de otomobillerin markası veya şu anki durumlarıyla ilgili bir bilgi yok. “U.S. Coast Guard” yani “ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı” da gemideki 24 kişilik mürettebatı kurtarmak için yoğun bir çaba sarfetmiş. Bu kurtarma operasyonunda 2 adet MH-65 Dolphin helikopter, 2 bot ve tayfası ve de bir sahil güvenlik teknesi gibi kalabalık ve bol teçhizatlı bir ekip görülüyor. Hemen aşağıdaki videodan da gemide çalışan ekipten geriye kalan son kişinin kurtarılması görülebiliyor. Kurtarma operasyonunda ilk 20 kişi hızlıca kurtarılırken, 4 kişi kayboldukları için biraz daha geç kurtarılmış. Kurtarma çalışmalarının devamında 5 saat geçtikten sonra da kayıp olan 4 kişinin hayatta ve geminin içerisinde oldukları farkedilmiş. O 4 kişiyi kurtarmak için ekstradan hızlıca bir plan yapılmış ve uygulamaya geçilmiş. Gemideki konumları tespit edilen kişiler, açılan bir delikten çıkarılmış ve hemen en yakın hastanelere sevkedilmişler. Çıkan son kişinin yaklaşık 35 saat boyunca geminin içinde kaldığı da belirtiliyor.
Kaynak: motor1.com
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