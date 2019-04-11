Binali Yıldırım: 'YSK'ya saygımdan susuyorum'

BİNALİ Yıldırım yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;



Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla.

