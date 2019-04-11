BİNALİ Yıldırım yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;
Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla.
Binali Yıldırım: 'YSK'ya saygımdan susuyorum'
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Artık söz YSK'nındır" dedi
BİNALİ Yıldırım yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;
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