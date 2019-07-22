Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız'

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız.' dedi.

Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız'
banner404

TEMASLARDA bulunmak üzere İzmir'e gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti.

Hangi görevde olursa olsun İzmir'in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra İzmir'imizin, Türkiye'mizin kalkınması, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi, büyümesi, adalet için huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Akbaba gibi bu partinin tökezlemesini bekleyenlere bu havalimanı en güzel cevabı veriyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479