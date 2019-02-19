Binali Yıldırım'ın yerine geçecek isim belli oldu!

İstifa eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevi Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a teslim edeceğini açıkladı

Binali Yıldırım'ın yerine geçecek isim belli oldu!
banner404

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, veda konuşmasında yaptığı açıklamada, "Yemekten sonra ilk işim istifa dilekçesini vermek, yarın sabah da ilk işim görevi Meclis Başkanvekili Celal Adan'a teslim etmek." dedi.
YILDIRIMIN YERİNE CELAL ADAN
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Parlamenter sisteminin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Meclis Başkanı olmak nasip oldu." dedi. Yıldırım, görevi Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a teslim edeceğini de sözlerine ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan müjdeyi verdi! Mart ayında ödemeler yapılacak
Bakan müjdeyi verdi! Mart ayında ödemeler yapılacak
  1. EKONOMİ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479