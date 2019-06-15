Binali Yıldırım – Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını saat kaçta?

Binali Yıldırım – Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı başta İstanbullu seçmeler olmak üzere ülkenin genelinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili merak edilenler arasında ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman ve saat kaçta? sorularının cevabı yer alıyor. İşte merak edilen soruların cevabı…

Binali Yıldırım – Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını saat kaçta?
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında bir araya gelecek. Ortak canlı yayın öncesi İstanbullu seçmenler yayının gününü ve saatini araştırıyor. Peki, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayın hangi gün, saat kaçta? İşte cevabı…


ORTAK CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


İBB başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşılaşacaklar. Programın detayları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay mutabık kaldıkları detayları açıkladılar. Detayların netleşmesinin ardından kamera karşısına geçen Ünal ve Altay programın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.


İşte, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayının detayları:


1- Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'de canlı yayında bir araya gelecekler.


2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacak.


3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak.


4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak.


5- Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecek.


6- Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

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