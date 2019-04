Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

BİNALİ Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Seçimin patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur.

İmamoğlu bu gerçeği görmeli

Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yok

Ben şimdi soruyorum sayım İmamoğlu elinde mazbatan var mı?



O halde İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var.



İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

Sorumsuzca davranmak toplumu germek ülkeye zarar verir.



İstanbul’u idare edecek adayların daha sorumlu hareket etmesi beklenir.



Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır.



Sanki benim iki katım oy almış da biz oyalamak için bir pozisyon alıyoruz.



Şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğin ortaya çıkarmak benim namus borcumdur.



Bu millet siyasette birbirine rakip olabilir ama burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokma isteyenlere karşı tek yumruk olur.



Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin.



YSK’nın kararını bekleyeceksin. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak benim kendisine önerim budur.



Şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir.



CHP’ye de bir yararı yoktur. Hukuk devleti herkese lazım.



Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da 'neden bu süreç bu kadar uzadı' gibi anlamsız lafla etmektedir.



Yarın iş bitti mazbatasını aldı ilk önce tebrik edecek olan benim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı kendisinden beklemem de hakkımdır.



Gidip Atatürk’ü herkes ziyaret edebilir ama Anıtkabir’deki deftere İBB Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir.



Sabret kardeşim. Üç beş gün sonra hakkında zaten bu ünvanı alacaksın.



İstersen Sultanahmet’e meydana çık ben belediye başkanıyım diye bağır.



Ama bu yaptığı işler şu talip olduğu görevin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.



Binde 2 oy farkından bahsediyoruz.



Her an değişiyor. Bilgiler geldikçe… Bizim lehimize olanlar sayılmıyor. Rakibin olanlar da yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu.



Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var?



181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış



Yani bunun için teşekkür etmeyeceğiz üzgünüz mi yazacağız



Bakanlarla görüşme yasak mı? Ben AK Parti’nin başkanlığını yapmışım ve İBB başkanlığına aday olmuşum. Seçim sürecini değerlendiririz bundan daha doğal bir şey var mı?