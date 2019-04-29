Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: Kesinlikle doğru değil

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, itiraz sürecine ilişkin konuştu. YSK'nın kararını etkilememek için kenarda sessizce beklediğini belirten Yıldırım, "İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil" dedi.

Binali Yıldırım, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a açıklamalarda bulundu. Yılman'ın, aktardığına göre Yıldırım şöyle konuştu:

"DEMEK Kİ KENDİMİ TAM İFADE EDEMEMİŞİM"

"İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil. Yapmış olduğum açıklamada da gayet net bir biçimde belirttim bunu ama demek ki kendimi tam ifade edememişim."

"KENARDA SAKİN BİR BİÇİMDE YSK'NIN KARARINI BEKLİYORUM"

"Bir de senin aracılığınla tekrar edeyim ne düşündüğümü… Şu anda devam eden bir hukuki süreç var. YSK'nın ne karar vereceğini ne ben biliyorum ne de siz! Bir de benim bir fıtratım var biliyorsunuz. Ben bu sürecin bir öznesi olarak; 'Binali Yıldırım yargıyı etkilemeye çalışıyor' gibi bir algının oluşmasını istemediğimden kenarda sakin bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bekliyorum."

"YAPTIĞIM KONUŞMA SPONTANEYDİ"

"Bugün katıldığım organizasyonda da yaptığım konuşma tamamen spontane idi. Önceden belirlenmiş bir konuşma filan değildi. Konuşmam istendiğinde aralarında beni çok yakından tanıyan sınıf arkadaşlarımın da olduğu insanların meraklarını gidermek adına şunu söyledim; Beni bilirsiniz… Kaybettiği seçimin sonucunu değiştirmeye çalışacak bir adam değilimdir. Kaybetmiş olsaydım partimin vermiş olduğu hukuki mücadeleye karşı çıkardım hatta ama bu seçim yıllar geçse de soru işaretlerini üzerinden atamayacak bir seçim oldu."

"İPTAL OLAN OYLARDA KAZANANDA KAYBEDENDE AYNI OLMASI GEREKİYOR"

"Benim dediğim şuydu orada; 'Birbirine eşit oy almış iki aday var. Ve bu oyların sadece ve sadece % 10'u sayılıyor ve 850 bin oya tekabül eden bu oylarda 15 bin oy ne hikmetse kaybeden tarafa yani bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Normalde mantık ve matematiksel olarak iptal olan oyların sayımında da kaybedenin de, kazananın da aynı olması gerekirken neden bu farkın oluştuğunun sorgulanması lazım. Madem iki aday başa baş, neden iptal edilen oyların yeniden sayımında da böyle bir manzara çıkmıyor?"

"ÇOK BASİR BİR ŞEY SÖYLÜYORUM..."

"Çok basit bir şey söylüyorum. Bakın… 8,5 milyon oy içerisinde sadece yüzde 10'u sayıldığında aradaki fark 29 bin 500'den 13 bine iniyor ise, 8.5 milyon oyun sayılması halinde sonuç ne olurdu? Sonucun değişmemesi mümkün müydü?"

"YORUMLAR DOĞRU DEĞİL"

"Bir aday olarak bulunduğum ortamda merakları gidermek adına iptal oyların tekrar sayımı ile karşımıza çıkan sayısal tablo nedeniyle bu paradoksa dikkat çektiğim halde kamuoyunda 'Binali Yıldırım seçimin sonucunu kabullenmiş ve İstanbul'la ilgili defteri kapatmış' yorumları doğru değil!"