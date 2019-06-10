Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapacağı tartışma programını yönetecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Umuyorum bu programda da başarısını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu
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GAZETECİLERİN sorularını da yanıtlayan Binali Yıldırım şöyle konuştu:

  • İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.
  • Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek, hırslandıracak çok daha güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim.
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