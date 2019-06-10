Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu

İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.