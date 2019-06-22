Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu "Uykusuzlar Kulubü" adlı programın konuğu oldu. Yıldırım ortak yayına ilişkin yaptığı açıklamada, Küçükkaya'nın ilk zamanlar iyi olduğunu ancak su kaynattığını söyledi. Binali Yıldırım, İstanbul projelerine ve gündeme ilişkin görüşlerini Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu programda gençlerle paylaştı. Programda, gençlere 10 GB internet sözünün hatırlatılması üzerine Yıldırım, kankam dediği gençlerle arasına kimsenin giremeyeceğini söyledi.

Staj yeri arayan genç kalmayacak

Yıldırım, üniversite gençlerine de staj müjdesi verdi. Üniversitelerle bu konuda protokol imzalayacağını söyleyen Yıldırım, İstanbul'da hiçbir üniversiteli gencin staj yeri diye sorunu olmayacağını ifade etti.

Otelden önce iyiydi

Zaman zaman Yıldırım'a takılan Okan Bayülgen, İsmail Küçükkaya'yı hatırlatınca ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte Bayülgen-Yıldırım arasındaki o diyalog;

Okan Bayülgen: Benim gördüğün bir şey var. AK Parti'deki en neşeyi gülümseyen insan sizsiniz. Size gülmek çok yakışıyor.

Binali Yıldırım: Teşekkür ederim ne ısmarlayayım.

Okan Bayülgen: Ben de sizin gülmenizi çok hoş buluyorum. Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Bunu ismail'e atfen söylüyorum.

Binali Yıldırım: Otel toplantısından önce daha iyiydiniz.

Su kaynattı

Binali Yıldırım: Gerginliği normale döndürmek lazım. Ben de tam da Bunu istiyordum. Muhalif birisini seçerek bu süreci başlatayım istedim. Ama o su kaynattı.