Binali Yıldırım'dan dikkat çeken "canlı yayın" açıklaması

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Sivas'ta yaşayanların iki katından fazlası İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Sivas, İstanbul seçimlerini de belirleyecek illerimizden biridir. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuşlardır" dedi.

ORTAK CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Mahir Bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelik tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne duymak istiyor" ifadelerini kullandı.