Binali Yıldırım'dan anket açıklaması: Anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum

YSK'nın İstanbul seçimiyle ilgili tekrar kararı vermesi üzerine adaylığını açıklayan AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım seçimlerle ilgili konuştu. Yıldırım, "Bu seçimde anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Çünkü tekrar bu tartışmalar yaşanmasın. Her seferinde insanları yoruyoruz. Anketler yapılıyor. Anketlerle vaktimi geçirmek istemiyorum. En güzel anket sahanın verdiği tepkidir" dedi. Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programına katılan Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin seçmenlerle ilgili yapılan çalışmayı paylaşarak şöyle konuştu: "1 milyon 700 küsur sandığa gitmeyen var. Bunu nereden hesap ediyoruz, katılım yüzde 84. Geriye yüzde 16. Bu geçmiş seçimlere baktığımızda yüzde 90'a çıkmamış. Bu yüzde 10'u kafadan çıkarın demektir. 1 milyon 900 bin seçmen kalıyor. İşin pratiği bu. Bu 900 bin seçmen üzerine herkes yoğunlaşacak. Biz, bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimlerde bize oy vermeyen 400 bin seçmen var. Bu kimin seçmeni olabilir. Memleketine muhtarlık seçimi için gidenler var. Sandığa gitmeyen bir kesim var. Sandığa gidip bir şekilde geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık. Onlarla mümkün mertebe fokus gruplar marifetiyle biraraya geliyor ve dinliyoruz. Onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz."

"Bu seçimi anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum"

"Ekonomiyle ilgili beklentilerin çok daha umut verici hale gelmesi lazım diyorlar. AK Parti'nin ilk yıllarındaki heyecanının ve amatör ruhunun devam etmesi gerekir tarzında bir şey söylüyor. Biz AK Parti adayı, Türkiye'nin bildiği bir isim. Bu kadar yıl kendini ispatlamış, biz kazanmasında herhangi bir sorun olmadığını düşündük ve o yüzden gitmedik diyorlar. Bu seçimde böyle bir şey olmayacak. Anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Çünkü tekrar bu tartışmalar yaşanmasın. Her seferinde insanları yoruyoruz. Anketler yapılıyor. Anketlerle vaktimi geçirmek istemiyorum. En güzel anket sahanın verdiği tepkidir. İnsanlarla yüzleşiyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Az konuşup çok dinliyoruz. Sandık en doğru anketi verecektir. 23 Haziran günü İstanbul kararını vermiş olacaktır." dedi.