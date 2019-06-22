Binali Yıldırım: Bu şehri yalancılar yönetemez

ÜSKÜDAR, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde seçim otobüsünden halkı selamlayan Binali Yıldırım, Pendik'te düzenlenen mitingde halka seslendi.

Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurmasını istemeyenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Bunlar diyor ki; 'savunma sistemini kendiniz kuramazsınız. Siz teröre karşı Afrin ve Trablus'ta operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Suriye'de terör devleti kurulmasına karşı çıkamazsınız.' Biz de diyoruz ki, 'Bu ülkenin evladı Türkiye sevdalısı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Erdoğan diyor ki 'Biz Türkiye'yiz 82 milyon Türk evladıyız. Bu milletin evladıyız. Bizlere sadece bu millet emir verir ve gönderir. Bunun dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyiz sadece rükuda eğiliriz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes seçime giderken seçmen kağıdını yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılmayacak. İşte bu kadar. Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük, ister. Bu şehri yalancılar yönetemez. Bu şehir Fatih Sultan Mehmet'in bize eseridir."

Terör olaylarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlık masasına koydu. Unutmayın, bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, göçmenler...Memleketin her köşesinden Balkanlardan Kafkaslardan bu şehre gelen ve mesken tutan bütün hemşehrilerimiz bizim başımızın tacıdır. Doğu ve Güneydoğu'ya kim hizmet yaptı? Bölünmüş yollarla oraları kim donattı. Hastaneler ve okullarla oranın kalkınma açığını kim kapattı? Nasıl insanımızın yüzünü güldürdük, terörün belini kırdıysak İstanbul'da da kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Bir olacağız, iri, diri olacağız birlikte Türkiye olacağız."