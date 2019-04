Binali Yıldırım, aradaki farka ilişkin son rakamı paylaştı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Kendilerine bu kadar güveniyorlarsa buyursunlar sayalım; kimsenin kafasında bir şey kalmasın. Aradaki fark 18 bine düştü." dedi.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"YSK BU SÜRECİ YÖNETECEK"

Seçimden sonra itiraz sürecinde söz YSK'nın. İlçe ve il seçim kurullarında faaliyetler devam ediyor. Karşılıklı itirazlar var. Kimi kabul ediliyor kimi reddediliyor. Şu anda beklemekten başka yapacak faaliyet yok. YSK bu süreci yönetecek. Seçimin sahibi YSK.

Oy farkı her an değişiyor. Değişik ilçelerde sayım devam ediyor. Belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Bütün bu detay çalışmaları ilçelerdeki seçim kurullarının teşkil ettiği heyetler yapıyor. Bu detayları güncel olarak aktarmam doğru olmaz.

"BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

Her şey yasalara uygun çalışmalar devam ediyor. Bir yandan eksik girişler kaydırmalar kontrol ediliyor. Sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Seçim akşamı 23.25'te bana gelen bilgilerle açıklama yaptım. Devam edince şartlar değişti.

13 BİN FARKLA İMAMOĞLU KAZANACAK İDDİASI

YSK açıklamadan sayıları açıklamaları manidar. Bu kadar eminlerse buyursunlar sayalım, kimsenin kafasında soru işereti kalmasın.

Ben ilk günden söyledim, YSK mazbatayı kime verirse başkan odur.

"FARK 18 BİN CİVARINA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. İşlemeler de devam ediyor. Sayılacak çok sandık var. Söylenecek bu kadar. Bunun dışında söylenecekler kamuoyunu yanlış yönlendirmek olur.

"SAYIM BİTTİĞİNDE İŞİN DEĞİŞECEĞİ KANAATİNDEYİZ"

Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşların verdiği bilgi bu yönde. Şu andaki fotoğrafa göre konuşuyorum. Şu anda biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne de il seçim kuruluyuz. Üzerimize elzem olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır.

İl seçim kurulu Büyükçekmece için yapılan iptal başvurusunu reddetmiş.

Sayımlar yapılsın tasnifler yapılsın ak mı kara mı önümüze gelecek. Kafaları karıştırıcı açıklamaları hoş karşılamıyorum.