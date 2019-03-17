Binali Yıldırım'a vatandaşlardan yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda çeşitli temaslarda bulundu

Binali Yıldırım'a vatandaşlardan yoğun ilgi
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BEYOĞLU'NDAKİ bir otelde gerçekleşen "Sivil toplum kuruluşları  temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri buluşması"nın ardından Taksim  Meydanı'na gelen Yıldırım, burada inşaatı devam eden camide incelemede bulunarak,  yetkililerden bilgi aldı.

 
Yıldırım, daha sonra Taksim Meydanı ile Tünel Meydanı arasında  ulaşımı sağlayan Nostaljik Tramvay'a bindi. Beraberindeki yetkililerle bir süre  seyahat eden Yıldırım, vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaşlar, Yıldırım'a  yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çekti.
 

 
Bir süre sonra tramvaydan inen Binali Yıldırım, İstiklal  Caddesi'nde kestane satan bir esnafın tezgahının başına geçti. Yıldırım, aldığı  kestaneleri "Kestane kebap, yemesi sevap" diyerek çevredekilere ikram etti.
 

 
Binali Yıldırım, bir pastahaneye ziyaretinde vatandaşlara tatlı  ikram etti. Bu sırada yanına gelen vatandaşlar, kendisiyle bol bol öz çekim  yaptı.
 

 
Esnaf ziyaretini bir süre daha sürdüren Yıldırım, kendisine ilgi  gösterenlere sarıldı. Fotoğraf çekilmesi için kucağına verilen bebeği de bir süre  sevdi ve yanaklarından öptü.
 
MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ziyaretini basına kapalı gerçekleştiren  Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara seslendi.
 

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