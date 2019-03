Binali Yıldırım: 500 bin kişiye 'iş' sağlanacak

31 Mart seçimlerinde kuşkusuz en kritik yer olan İstanbul için yeni projelerin ve kaynağın hazır olduğunu belirten AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimler sonrasında binlerce kişiye yeni iş alanları açacaklarını söyledi. Yıldırım, İstanbul’un ekonomi için vazgeçilmez olduğunu ifade ederken, yurtdışı tanıtım atağına kalkacaklarını anlattı.

Dün bir grup ekonomi gazetecisiyle bir araya gelen Binali Yıldırım, başbakanlık ve bakanlık dönemlerinden yola çıkarak “Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak” diye konuştu.



İstanbul’un 5.6 milyon çalışanıyla Türkiye’nin en büyük ve üretken şehri olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: ”Tek başına ihracatı 78 milyar dolar olan şehir, bu haliyle 140 ülkeyi geride bırakıyor. Bu büyüklüğün sürdürülebilir olabilmesi için ise üretim şart. İstanbul 4.0 vizyon projelerimizde ekonomik değer yaratan projeler için “Üreten İstanbul” ifadesini kullanıyoruz. Başbakanlığım sırasında Türkiye’yi yatırım yapılabilirlik sıralamasında 17 basamak yükselttik. Şimdi İstanbul’da Belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkân tanımayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezleri yer alıyor.”



İstanbul’da yapılacak olan projelerin sadece şehrin değil Türkiye ekonomisinin de büyük yararına olacağını anlatan Yıldırım’ın yeni dönemle ilgili açıklamaları şöyle sıralandı...



TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURULACAK: Bayrampaşa’da kurulacak olan bu merkez yeni Aziz Sancarları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. İBB şirketleri de ilgili alanlardaki girişimlerin müşteri ya da yatırımcısı olacak. Bunu da girişim sermayesi fonları kurarak veya fonlara katılarak yapacak, böylece girişim ekosistemine öncülük edecek. Yapay zekanın hammaddesi olan büyük veri (big data) bu üste akademisyenler, girişimciler ve araştırmacılarla paylaşılacak. Türkiye Teknoloji Üssü tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişini çalışabileceği bir alan haline gelecek. Dolaylı olarak 18 bin istihdam yaratacak.



TUZLA’YA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ: İstanbul 78 milyar dolar ihracat yapıyor. Kurulacak olan yeni vadide, ortalama ihracat değeri 10 bin dolar/kg olacak. 160 şirket ve 500 girişimin yer aldığı vadide antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün ortaya çıkacak. Bu oluşum doğrudan 20 bin, dolaylı yoldan da 30 bin istihdam yaratırken, ekonomiye, yıllık olarak 27 milyar lira katkı sağlayacak.



GÖKTÜRK TARIMSAL ÜRETİM MERKEZİ: İstanbul tarım bilgisi ve teknolojisini üretme kapasitesi yüksek bir şehir. Şehir tarımından tohum geliştirmeye, topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye’de uygulanabilecek teknik ve yöntemlerin Eyüpsultan Göktürk’te kurulacak Tarımsal Üretim Merkezi’nde doğması hedefleniyor. Bu teknolojilerin Türkiye sathında uygulanmasıyla tarım ihracatı yüzde 50 ve birim tarım alanı verimliliği yüzde 15 artacak.



YENİKAPI’YA KRUVAZİYER LİMANI : İstanbul 2018 yılında 13 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı. Bu haliyle İstanbul Dünya’da en çok yabancı turist ağırlayan 8’nci şehir. Bu sayıyı 2023 yılında 22 milyona çıkarmak için yapılacak projelerden biri kruvaziyer limanı. Yenikapı’da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul’a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek. Yenikapı’da yapılması planlanan limanla yıllık cirosu 35 milyar doları bulan küresel kruvaziyer turizmi pastasından aldığı payı yaklaşık 1.5 milyar dolara çıkaracak. İstanbul, Akdeniz bölgesinin önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olacak. Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı da 1.2 km’lik alanda modern bir kruvaziyer limanı haline getirilmesiyle yılda 500 bin turisti ağırlayabilecek.



Atatürk Havalimanı fuar ve kongre merkezi: İstanbul’a gelen bir turist ortalama 650 dolar harcıyor. Fuar için gelen turist ise 1500 dolar harcıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi’ne dönüşecek. Burada her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.



Gıdada ucuzluk formülü

Sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılamak için haller kurulacak. Bu hal noktaları Anadolu ve Avrupa yakasında gıda üssü olarak toplanırken; araçların şehir içi trafiğindeki varlığı azaltılacak, böylece trafik yoğunluğu azalacak. Temel olarak ürünlerdeki hijyen ve kalite kontrolü tek noktadan sağlanabilecek.



Haydarpaşa’ya tasarım merkezi

UNESCO’nun tasarım şehri ilan ettiği İstanbul’da bu amaçla Haydarpaşa Tasarım Merkezi kuruluyor. Burada “Designed in Istanbul”, “Inspired in İstanbul” logolu ürünler üretilip, İstanbul’un tasarım şehri olmasıyla dahil olduğu ticaret ağıyla bu ürünler dünya raflarını süsleyecek. Türkiye’nin tekstili, ayakkabısı, elektronik üretimi, takı ve kuyum ürünleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ve yerli tasarımcılar tarafından Haydarpaşa Tasarım Merkezi’nde tasarlanacak.