Bin liralık ikramiyeler Haziran başında yatırılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Ağbal son günlerde gündeme gelen ''Akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimi'' haberlerine ilişkin

akaryakıt ürünleri üzerindeki ÖTV'de herhangi bir indirim çalışması olmadığını söyledi. Bakan Ağbal, emeklilere verilecek bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili ise Ramazan Bayramı öncesi haziran başında 1000 lira ikramiyenin yatırılacağını söyledi.

AKARYAKITTA ÖTV İNDİRİMİ ÇALIŞMASI YOK

Enflasyonun süratle tek haneye inmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, ''Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz.'' dedi.

"BORÇ YAPILANDIRMA 31 MART ÖNCESİNİ KAPSIYOR"

Borçlara yönelik yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı şunları kaydetti: "Vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, belediyelerin katı akıt ücretleri, öğrencilerin kredi borçları var. Son derece kapsamlı kamuyla vatandaş arasında alacak verecek konusuna giren bütün alacakları kapsıyor. Vatandaş borcun aslını ödeyecek, faiz yerine yurtiçi ÜFE oranında ödeme yapacak. Bir süredir talepler dillendiriliyordu. Biz de hükümet olarak düzenlemeleri yapmış olduk. 31 Mart 2018'e kadar olan borçlar kapsanıyor. Bu yapılandırma kanunu önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Peşin ödemede faizin yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapacaklar. İhtilaflı alacaklara ilişkin de bu kanun kolaylıklar getiriyor. Ödemeleri devam eden yapılandırma hakkı devam edecek."

"PAKETİN MALİYETİ 24 MİLYAR LİRA"

Ağbal, paketin toplam maliyetinin 24 milyar lira civarında olacağını, emekli maaşı artışının maliyetinin ise 22,3 milyar lira olacağını belirtti. Ağbal, "Hesabımızı kitabımızı yaparak işimize bakıyoruz. Düzenleme büçtede yukarı yönlü giderleri artırıyor. Kısa vadede gelir artırıcı çalışmaları yapıldı. Kalıcı bir şekilde bütçe dengesinin sürdürülebilir olması konusunda çalışmalarımız var" dedi.

Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, "Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanlarımızı zorlayarak yaptık" diye konuştu.

Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, "Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanlarımızı zorlayarak yaptık" diye konuştu.

İmar düzenlemesinin ne getirdiğine ilişkin açıklama yapan Ağbal, "Burada bir imar babrışı yapıyoruz. Bu durumda yapıları olanların bildirimde bulunması gerekiyor. Vatandaşın yapı kayıt belgesi aldığı için devletle barışmış olacak. İsterse binayı yıkıp yeniden yapabilecek. 13-14 milyon yapıdan bahsediliyor" dedi. İmar barışından önemli bir gelir elde edileceğini belirten Ağbal, "Depreme karşı yapmamız gereken işler var, orada kullanacağız. Elde edilen geliri bütçeye gelir yazacağız. 24 milyarlık gider artışına karşın 15-16 milyar lira yeniden yapılandırmadan gelecek. İmar barışından geleni de bütçeye gelir yazacağız. Öncelikli olarak afet riski yönetilmesine bakacağız. Gelir artışlarıyla bunu dengeliyoruz" diye konuştu.

BİN LİRA İKRAMİYE

Maliye Bakanı Naci Ağbal emeklilere verilecek bin liralık ikramiye ilgili düzenlemenin Meclis'ten hızla geçeceğini ve Ramazan Bayramı öncesinde Haziran ayının başında hesaplara yatırılacağını açıkladı.