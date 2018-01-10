Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte...
Düzenli tüketildiğinde boy uzamasını sağlayacak besinler
Sütle birlikte yenince boy uzatıyor!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bin imza attı, dayısının oğlu hayatını kararttı

Karabük’te, 2 yıl önce dayısının oğluna vekalet vererek üzerine şirket kurulmasına izin veren 26 yaşındaki Engin Çetin, 1,5 milyon liralık vergi borcu ile karşı karşıya kaldı

Bin imza attı, dayısının oğlu hayatını kararttı

Karabük’te, 2 yıl önce dayısının oğluna vekalet vererek üzerine şirket kurulmasına izin veren 26 yaşındaki Engin Çetin, 1,5 milyon liralık vergi borcu ile karşı karşıya kaldı

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
Bin imza attı, dayısının oğlu hayatını kararttı
banner404

KARABÜK'TE bir restoranda aşçı olarak çalışan Engin Çetin, 2014 yılı Kasım ayında aynı sitede oturduğu dayısı A.P.’nin evine gelip kendisine bankalarda sıkıntısı olduğu için üzerine şirket kurmak istediğini, kuracakları bu şirkette demir çelik ve inşaat malzemeleri satacaklarını söylediğini ve bunun üzerine dayısına güvenerek kuzeni M.S.P.’ye vekalet verdiğini söyledi. Dayısının dolandırıcılık, sahte fatura ve evrak düzenlemeden dosyaları olduğunu iddia eden Engin Çetin, 2016 yılı Şubat ayında Karabük Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hakkında suç duyurusunu öğrenen dayısının çalıştığı iş yerini bastığını da kaydeden Engin Çetin, “Beni oradan almaya, çıkarmaya çalıştı. Evime gelip tehdit etti. Uzaklaştırma kararları çıktı. Adli soruşturmalar devam etti, para cezaları aldı. Ölümle tehdit ediyorlar, ‘Karabük’te gezdirmeyeceğiz’ diye tehdit mesajları var. Ben, şu anda geziyorum ama arkama bakarak geziyorum. Neyin nereden geleceğini bilemiyorum. Daha sonra şirket kapatıldı. Şu anda inceleniyor. Benden sonra okuması yazması olmayan 79 yaşındaki dedemin üzerine şirket kurdu tekrar Kastamonu’da. Karabük’te birkaç kişiyi dolandırdılar. İnsanları mağdur ettiler. Daha sonra bundan da şirket incelemeye girdi” diye konuştu.

Dayısına güvenmenin sıkıntısını hem maddi hem de manevi olarak yaşadığını belirten Engin Çetin, şunları söyledi:

“Dayım 150 bin liralık arabayla geziyor, hayatını yaşıyor. Ben bankaya para yatıramıyorum, üzerime araba alamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Benim bu şirketten bir çıkarım olmadan borçlandırıldım. 1,5 milyon lira icra geldi bana. Vergi iade cezası geldi. Kesilen faturaların vergilerini vermedikleri için vergi borçlanması geldi. Ben bir hata yaptım. Bu hatamı da akrabalarımı karşıma alarak gittim şikayet ettim” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ImzaDAYISININ OĞLU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Alanya tarihine yolculuk: Alanya ağzının ustası Dim TV'de 
 Alanya tarihine yolculuk: Alanya ağzının ustası Dim TV'de 
Alanya'da tavuğa tecavüz skandalında flaş gelişme!
Alanya'da tavuğa tecavüz skandalında flaş gelişme!
Tartışma yaratan ankette yeni gelişme
Tartışma yaratan ankette yeni gelişme

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim