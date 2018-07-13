BİMER, CİMER oldu

BİMER sitesi kapatıldı. Sistem, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yönlendiriliyor.

Ulusal Gazeteler'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen Türkiye’de bir değişiklik de vatandaşların şikayet, istek ve önerilerini ilettiği halkla ilişkiler uygulamasında oldu. Çok sayıda kullanıcının taleplerini ilettiği Başbakanlık İletişim Merkezi ( BİMER ) kapatıldı. BİMER sistemine girmek isteyen kullanıcılar daha önce de kullanılabilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne ( CİMER ) yönlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Şikayet Başvurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayet başvurusu nasıl ve nereden yapılır? CİMER başvuru yapmak istiyorum, nasıl yaparım? CİMER çağrı merkezi telefon numarası, adresi, fax numarası ve mail adresi nedir? CİMER başvurusu, CİMER başvuru yapma hakkında bilgi haberimizde.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Şikayet Başvurusu

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ile devlet yetkilileri, kamu işleri ile vatandaşı daha da yakınlaştırmak adına her geçen gün yeni çalışmalara imza atmaktadırlar. Vatandaşların şikayetlerini, sorunlarını, taleplerini dile getirmeleri adına, bu bağlamda CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi hayata geçirildi. Vatandaşlar CİMER ile tüm şikayetlerini anında yapabilmektedirler. Peki CİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır?

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER ile vatandaşlarımızın çözüme kavuşmayan sorunları kalmayacak. CİMER sadece bir şikayet hattı olarak da hizmet vermeyecek. Vatandaşlar aynı zamanda önerilerini ve isteklerini de kolaylıkla dile getirebilecek. Peki CİMER’e nasıl başvuru yapabilirim?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

E-Devlet Kapısı İle CİMER Şikayet Başvurusu Yapmak İçin TIKLAYIN

Bunların hiç birisini yapmak istemiyorsanız da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile mail, telefon ve posta yolları ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi telefon numarası, adresi ve faks numarası yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Telefon Numarası : 0 (312) 525 55 55

Faks : 0 (312) 525 58 31

CİMER Adresi : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe-Ankara

E-Posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu nasıl ve nereden yapılır, CİMER başvuru formu, CİMER ile şikayet, istek ve önerilerinizi nasıl dile getirebilirsiniz, CİMER iletişim numarası ve adresi gibi detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 17:01