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Bilecik'teki feci kazanın ateşi Alanya’ya düştü

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında biri Alanya’dan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Talihsiz gencin cenazesi defnedilmek üzere Alanya’ya getirildi

Bilecik'teki feci kazanın ateşi Alanya’ya düştü

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında biri Alanya’dan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Talihsiz gencin cenazesi defnedilmek üzere Alanya’ya getirildi

12 Kasım 2017 Pazar 10:35
Bilecik'teki feci kazanın ateşi Alanya’ya düştü
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EDİNİLEN bilgiye göre, M.B'nin (19) kullandığı 35 AC 3683 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin birinci katındaki balkona, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışan M.B ile Ali Özkınacı’yı (19) ve H.T'yi (20) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri H.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer iki yaralı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Özkınacı'nın da buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Sürücü M.B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ailesi Alanya’da yaşayan Özkınacı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya’ya getirildi. Özkınacı’nın Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda
eğitim gördüğü öğrenildi. Özkınacı’nın ölümünden saatler önce sosyal medya hesabı Fecebook’tan paylaştığı fotoğraf ise takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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Son Güncelleme: 12.11.2017 10:52
Anahtar Kelimeler:
BilecikAlanyaKazaAli Özkınacı’
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