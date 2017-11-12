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Bilecik'teki feci kazanın ateşi Alanya’ya düştü

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Özkınacı, ailesi ve sevenleri tarafından bugün Alanya’da toprağa verildi

Bilecik'teki feci kazanın ateşi Alanya’ya düştü

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Özkınacı, ailesi ve sevenleri tarafından bugün Alanya’da toprağa verildi

12 Kasım 2017 Pazar 10:35
Bilecik'teki feci kazanın ateşi Alanya’ya düştü
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EDİNİLEN bilgiye göre, M.B'nin (19) kullandığı 35 AC 3683 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin birinci katındaki balkona, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışan M.B ile Ali Özkınacı’yı (19) ve H.T'yi (20) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri H.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer iki yaralı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Özkınacı'nın da buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Sürücü M.B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ailesi Alanya’da yaşayan Özkınacı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere dün Alanya’ya getirildi. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gördüğü öğrenilen Özkınacı, düzenlenen törenle Alanya’da toprağa verildi. Özkınacı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii’nden alınarak Aşağıoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özkınacı’nın ailesi taziyeleri Güllerpınarı Mahallesi, Mülazımlar Sokak’ta bulunan Alaiye Sitesi’ndeki evlerinde kabul ediyor.

BAHÇEŞEHİR'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Talihsiz genç Ali Özkınacı'nın mezun olduğu Bahçeşehir Koleji Alanya da bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Bahçeşehir Koleji Alanya mezunlarımızdan Ali Özkınacı'yı geçirdiği elim bir trafik kazasında kaybettik. Sevgili Ali’nin kaybı bizi derinden üzerken, Ali'ye Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dendi.

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Son Güncelleme: 13.11.2017 13:57
Anahtar Kelimeler:
BilecikAlanyaKazaAli Özkınacı’
Yorumlar
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Ali Alparslan 2017-11-12 14:46:07

Cenazemiz henüz gelmedi bekliyoruz çevremize yanlış bilgi gitmesin, yarın öğle namazına cenaze namazımız.

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