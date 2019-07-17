Bilanço açıklandı: 9 kişi öldü, 30 kişi tedavi altında

Adana'da sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı olarak sağlık kuruluşlarında 30 kişinin tedavisinin sürdüğü, 9 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği bildirildi

Bilanço açıklandı: 9 kişi öldü, 30 kişi tedavi altında
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İL Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte sahte alkol  kullanımına bağlı gelişen rahatsızlıklar dolayısıyla bugüne kadar sağlık  kuruluşlarına 70 başvuru olduğu kaydedildi.
 
Bunlardan 31'inin yapılan tıbbi müdahaleler sonucu taburcu edildiği  belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı olarak sağlık  kuruluşlarında 30 vakanın tedavisi devam etmekte olup, 9 vaka yapılan tüm tıbbi  müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Şikayetleri nedeniyle başvuran  vatandaşlarımızın, genellikle sahte içki tabir edilen, ruhsatsız olarak merdiven  altı koşullarda üretilen metil alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan  rahatsızlıklarının kısa sürede kalıcı körlük ve ölümle sonuçlandığı bilinmelidir.  Vatandaşlarımızın sahte alkollü içki konusunda gereken dikkati göstermeleri,  sahte içkinin her türlü üretimine, kullanımına yönelik faaliyetlerin içinde  bulunmamaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir."
 

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