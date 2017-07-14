Bilal Erdoğan’dan 15 Temmuz açıklaması

TÜRKİYE Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Plaftormu’nun 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde düzenlediği programa katılan Bilal Erdoğan darbe girişiminin ardından bir yıl içinde yaşananlarla ilgili konuştu.Erdoğan, " Maalesef geçtiğimiz yılda bazı sorumsuz kurumlar 15 Temmuz’u planlayanları sevindirecek girişimlerde bulundurmaya devam etmişlerdir "dedi.

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Plaftormu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde bir program düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve İhlas Vakfı temsilcileri de katıldı. Erdoğan, alana geldikten sonra ilk olarak, son çalışmaları devam eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı inceledi.

“Beklentimiz kalkışmasının tüm odaklarıyla sonuna kadar mücadele edilmesidir”

Programın basın açıklaması bölümünde 15 Temmuz ile ilgili konuşan Bilal Erdoğan, geride kalan bir yıl içinde yaşananları ve Türkiye’nin geleceği hakkındaki düşünceleri ifade etti. Gençlik olarak yargıdan ve hükumetten beklentilerini de dile getiren Bilal Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Geride kalan bir yılda bir yandan şehitlerimizin kanı yerde kalmasın diye, gazilerimizin mücadeleleri yersiz olmasın diye bu işin arkasındakilerle mücadelemiz devam ediyor. Gençlik temsilcileri olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti Yargısı ve hükumetinden beklentimiz, 15 Temmuz kalkışmasının arkasındaki bütün odaklarla sonuna kadar mücadele edilmesidir. Bunun alt yapısına hizmet veren odakların açığa çıkarılmasıdır. Maalesef geçtiğimiz yılda bazı sorumsuz kurumlar 15 Temmuz’u planlayanları sevindirecek girişimlerde bulundurmaya devam etmişlerdir. Gençlik bunları görüyor. Meydan boş değil ve bu vatan sahipsiz değil. Biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz.”

“İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar”

Bilal Erdoğan ayrıca 15 Temmuz’un ardından Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğin beklediğini söyledi. 15 Temmuz’da tüm dünyaya Türk milletinin cesaretini gösterdiğini belirten Erdoğan, “15 Temmuz, Çanakkale ruhunun dirilişidir. Yani namusumuz, şerefimiz, bağımsızlığımız, inancımız söz konusu olduğu zaman sadece askerimizle polisimizle değil 7’den 70’e canımızı vermeye hazır olduğumuzu 15 Temmuz’da bütün dünyaya gösterdik. İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar bunu çok iyi görsünler. Gençlik artık Türkiye’nin geleceğinin çok farklı olması için örgütlenmiştir. 15 Temmuz şehitlerimizin açtığı yol çok aydınlık bir yoldur. Bu ülkenin geleceği dünden daha aydınlık olacaktır.” dedi.

Gençlik temsilcilerinden meydanlara davet

Programda Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Plaftormu da bir basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı sözcü Enes Güney yaptı. Vatandaşların meydana davet edildiği açıklamada, “Yarın 15 Temmuz tarihi direnişinin birinci yılında, bütün gençlik STK’larımız ile yurt içi ve yurt dışından, tüm il, ilçe, köy ve mahallelerimizde meydanlarda olacağız. Milletçe bir yıl önce yaşadıklarımızı yeniden hissederek alanlarda nöbet tutacağız. Her yaştan vatandaşımızı meydanlara davet ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda da sona yaklaşıldı. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Şehitler Anıtı'nın büyük bölümü tamamlandı.