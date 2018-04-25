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Bilal Erdoğan Sırbistan'daki 'Türkiye Mezunları' ile buluştu

Okçular Vakfınca düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılmak üzere Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin, Sırbistan'daki gençlere, ülkelerini terk etmek zorunda kalmamaları için her alanda destek olmak istediğini söyledi.

Bilal Erdoğan Sırbistan'daki 'Türkiye Mezunları' ile buluştu

Okçular Vakfınca düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılmak üzere Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin, Sırbistan'daki gençlere, ülkelerini terk etmek zorunda kalmamaları için her alanda destek olmak istediğini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:55
Bilal Erdoğan Sırbistan'daki 'Türkiye Mezunları' ile buluştu
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ERDOĞAN, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Belgrad  Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ve Boşnak  Ulusal Konseyi Başkanı Sulejman Ugljanin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği  himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına  katıldıktan sonra Türkiye Mezunları Birliğini (TÜMEB) ziyaret etti.

Erdoğan, burada Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olmuş "Türkiye  Mezunları" ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Türkiye Mezunları gençlere hitaben bir konuşma yaparak,  Türkiye'de eğitim gören herkesin ülkesine dönüp kendi toplumunu geliştirmesi  gerektiğine işaret etti. Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Burası sizin ülkeniz, bunu unutmamanız lazım. Ve siz buraları  bırakırsanız sizden önce bu toprakları tutmak için şehit düşen dedelerimize,  ecdadımıza layık olmamış oluruz. Onun için buraları bırakmamalısınız. Ve buraları  bırakmamanın yolu da buralarda kendinize güzel hayatlar kurmak için iyi eğitim  almak. Biz Türkiye olarak bu doğrultuda sizi daha çok desteklemek istiyoruz."

Gençlerle sohbet eden Erdoğan, 9. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar hakim  olan İslam medeniyetinin zirveye tırmanma fırsatına sahip olduğunu vurgulayarak,  "Batı, ilimde, bizim durduğumuz yerden ileri gitti. Dünyada hep böyle bir dönüşüm  var, devinim var, inişler, çıkışlar var. Medeniyetlerde de böyle iniş çıkışlar  oluyor. Batı medeniyetinin zirveyi gördüğünü herhalde fark ediyoruz, Batı  medeniyeti artık bocalamaya başladı. Belli sıkıntıları yaşamaya başladı, ekonomik  büyümesini belli bir yere getirdi, daha ileriye götüremiyor. Şimdi böyle bir  zamanda bizim medeniyetimizi ihya edip Batı'nın bıraktığı yerden onu alıp ileriye  götürme fırsatımız var aslında." ifadelerini kullandı.

"Bizim ecdadımız okçulukta devrin en ilerisinde" ifadesini kullanan  Erdoğan, "Bizim ecdada layık olmamız onun yaptığını yapmakla olmaz, o okçulukta  en ileriyse biz de bugün teknolojide, savaş teknolojisinde en ileri olacağız.  Ecdada layık olmak aynı ruhu bugüne taşımak demektir. Onun için elinize yay alıp  ok atmaya başladığınız zaman bütün bunları da düşünmeniz gerekiyor. Bizim de  yapmaya çalıştığımız bu zaten, sadece spor olsun diye bunları yapmıyoruz yani."  dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da okçuluğun sadece bir spor  değeri olmadığını anımsatarak, binlerce yıllık geçmişi bulunan ortak tarihin bir  parçası olduğunu söyledi.

Okçuluğun, ruh ve beden eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu  vurgulayan Yıldız, "Okçu, ok atarken aslında içindeki egosunu atar, tasavvufi  manada bu böyledir, kibrini atar, kendini beğenmişliğini atar, okçuluğun böyle  bir tarafının olduğunu da paylaşmak isterim." sözlerine yer verdi.

TÜMEB Başkanı Nazim Licina da konuklara, Ekim 2017'de kurulan birliğin  faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Okçular VakfıncaBilal Erdoğan
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