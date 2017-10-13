Bilal Erdoğan açılışa katıldı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Bolu İl Hizmet Binası, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen törenle açıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve davetliler katıldı. Açılış töreninde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, TÜGVA’nın, kimliksizleştirilmeye çalışılan bir milletin yeniden uyanışının gençlikteki yansımasını temsil ettiğini belirterek, “Batılılaşma adı altında 150-200 yıllık bir süreç yaşadık. Bu batılılaşma bize sadece şeklen batılılaşmayı getirdi. Giyimimiz, kuşamımız, dinlenilen müzikler, televizyonlarda izlenen filmler, yediğimiz yemeklere varıncaya kadar sadece batının adeta gelenek görenek, adetlerini kopyalamaya çalıştık. Ama, ‘batının ilmini, fennini, teknolojisini aldık mı?’ Kocaman bir ‘Hayır.’ ‘Kendi uçağımızı üreteceğiz’ dediğimiz zaman engel olundu. Kendi otomobilimizi üreteceğimiz zaman engel olundu. Bu projelere son verildi. Çünkü bize batılılaşma ile dayatmak istedikleri şey, batının nesi varsa onu satın almaktan ibaret. Batılılaşma, yani batının kapı kulu, pazarı olmak. Bundan öteye geçmemizi istemediler. İşte onun için son 15 yılda yaşadıklarımız. Bu kadar gelişmeden, güçlenmeden sonra ‘Gezi’ ile başlatılan süreç, özellikle gençlerin manipüle edildiği bu süreçte Türkiye’nin önünü kesmek istediler. Özgür Türkiye, bağımsız Türkiye, kendi kararlarını kendi veren Türkiye istenmiyor. Yani dost, müttefik, şu, bu hepsi yalan. Benim dediğimi yapacaksın. Benim menfaatim neyi gerektiriyorsa öyle hareket edeceksin. Bizden beklenen bu. Bunun gençlikteki yansıması özenti bir gençlik yetişmesi ve bu planı uygulamasıdır. Bunu kabul etmiyoruz. Biz gençlerimizin kendi kimliğimizden koparılarak, kimliksizleştirilerek, batı taklitçisi olarak değil tarihimizden gelen bütün değerlerimizi özümseyerek geleceğini kurmasını istiyoruz” dedi.

“Çanakkale ruhunun bitmediğini gördükleri için üstümüze gelecekler”

Batı medeniyetinin egemen olduğu son 200 yılda daha çok gözyaşı ve savaş olduğunu ifade eden Erdoğan, dünyanın 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun bitmediğini gördüğü için Türkiye’nin üstüne geldiklerini kaydederek şunları belirtti:

“Bakın, Batı diyoruz, medeniyet diyoruz, çok geliştiler diyoruz ama batı medeniyetinin dünyada egemen olduğu bu son 200 yılda dünya daha adaletli bir yer oldu mu acaba? Acaba dünyada zulümler son mu buldu? Savaşlar mı bitti? Fakirlik mi son buldu? Hayır. Batının tahakkümü altında dünyada daha çok kan, daha çok gözyaşı ve daha çok savaş oldu. Kitle imha silahları batı medeniyetinin gözünün önünde, onların ellerinde yetişti büyüdü. İki dünya savaşı başlatan batı medeniyeti kendi arasında 100 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 21’inci yüzyıl inanın bizim yüzyılımız olacak. Bundan benim hiç şüphem yok. Sizin de olmasın. Dünyanın bugünkü bu çalkantıları İnşallah çok kutlu doğumlara haberci. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bu millet 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun bitmediğini ispat etti. Dünya da bunu gördü. Şimdi onun için üstümüze gelecekler. Ama bu millet nasıl bin yılı aşkın bağımsızlığını kimseye teslim etmediyse, bugün de yarın da teslim etmez.”