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Bıçaklı tartışma: 1 ölü

Didim’de tartışma sonucunda biri Suriyeli iki kişi birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Yaralılardan Suriye uyruklu 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Bıçaklı tartışma: 1 ölü

Didim’de tartışma sonucunda biri Suriyeli iki kişi birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Yaralılardan Suriye uyruklu 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

23 Eylül 2017 Cumartesi 23:25
Bıçaklı tartışma: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Olay Yeni mahalle Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddialara göre elektrikli motosiklet nedeniyle Suriye uyruklu Yusuf A. (25) ila Kaan K.(16) arasında ara sokakta tartışma başladı. Tartışma fiziki saldırıya dönüşmesi sonrasında Suriye’li Yusuf A. ila Kaan K. yanlarında bulundurdukları bıçakla birbirlerini yaraladı.
Olayı görenle esnaflar ve vatandaşlar durumu hemen Polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Yaralılardan biri Ambulansla diğeri özel araçla Didim Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Suriyeli uyruklu Yusuf A. Söke’ye sevk edildi. Suriyeli Yusuf A. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıya ise Didim’de müdahale edildi.
Polis olayda kullanılan bıçaklardan birisini olay yakında bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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DidimBıçaklı TartışmaTartışmaSuriyeli
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