Bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

RASATHANE Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen O.K. (15), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırı ya uğradı. Karnından yaralanan çocuk , 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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