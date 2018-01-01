Bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

RASATHANE Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen O.K. (15), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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