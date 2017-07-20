Beyonce'nin heykeline eleştiri yağmuru

BEYONCE 'NİN New York ’taki Madame Tussauds Müzesi’nde yer alan balmumu heykel i hedef tahtasında...Söz konusu heykelin 35 yaşındaki şarkıcıya hiç benzemediği yorumları yapılırken, müze eleştiri yağmuruna tutuldu.Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarda heykelin tam bir fiyasko olduğunu belirtti.

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