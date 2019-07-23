Beyaz Saray'da kritik 'Türkiye toplantısı' başladı

BEYAZ Saray'da Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasındaki toplantı başladı. Birçok ABD basın organının konuya yakın kaynaklara dayandırdığına göre toplantının gündemi "Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımlar".

Washington Post'tan Seung Min Kim'in aktardığına göre geçen hafta Cumhuriyetçi senatörlere verilen davetiyede toplantının konusunun "Türkiye'ye yaptırımlar" olduğu belirtildi. Kritik zirve TSİ 23.00'da başladı.

Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin teslimatının başlamasından bu yana yapılan açıklamalar ve ABD basınında yer alan kulis haberleri Senato'nun Türkiye'ye yaptırım uygulanması için sert bir tavır aldığını gösterirken, Trump'ın daha uzlaşmacı bir tavır izlediği gözlemlendi.

Senatörler Rick Scott ve Todd Young geçen hafta Kongre'ye sunduğu tasarıda Türkiye'yi kınamış ve Beyaz Saray'ın yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.

WSJ: Trump Erdoğan'a güvence verdi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da geçtiğimiz Salı günü yayımlanan kulis haberine göre Trump danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu konuda güvence verdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO ülkelerinden yetkililere Türkiye'ye bu haftanın ilk günlerinde yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Muhabirler Vivian Salama ve Ian Talley, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Bolton'un Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini düşündüğü aktardı.

Pentagon geçtiğimiz hafta Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Temmuz'da Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıkladı. Kararı, Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord ile Savunma Bakanı yardımcılarından David J. Trachtenberg açıkladı. Açıklamada "Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" denildi.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısından dakikalar önce de Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapılırken, Türkiye'nin F-35 programına katılımının 'imkansız' olduğu belirtildi ve "Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 23:22