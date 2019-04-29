Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, S-400'ler konusu ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili son durumun ele alındığını bildirdi

Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama
banner404

BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki  görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"İki lider, ticareti arttırma noktasındaki ortak arzu, Suriye'nin  kuzeyine ilişkin güvenlik endişelerine yönelik müzakerelerde sağlanan ilerleme ve  Türkiye'nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dahil ikili ilişkiler  hakkındaki birçok konuyu ele aldı."
Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, ABD'nin San  Diego kentinde hafta sonu yaşanan sinagog saldırısı dolayısıyla taziye  dileklerini ilettiği kaydedildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray liderlik fırsatını tepti!
Galatasaray liderlik fırsatını tepti!
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472