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Beyaz eşyada iç tüketim patladı!

Beyaz eşya satışları yılın ilk 6 ayında yüzde 27 artış gösterirken, ihracat yüzde 2 yükseldi. İç tüketimdeki hızlı artışta ÖTV'nin sıfırlanması etkili olurken, haziran ayında artış hız kesti

Beyaz eşyada iç tüketim patladı!

Beyaz eşya satışları yılın ilk 6 ayında yüzde 27 artış gösterirken, ihracat yüzde 2 yükseldi. İç tüketimdeki hızlı artışta ÖTV'nin sıfırlanması etkili olurken, haziran ayında artış hız kesti

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
Beyaz eşyada iç tüketim patladı!
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TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, haziran ayı özelinde iç satışlar yüzde 7 artışla 748 milyon 914 bin adet oldu. İhracat ise yüzde 5 gerileyerek bin milyon 680 bin adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk altı ayının toplamında ise iç satışlar yüzde 27 artışla 4 milyon 430 bin; ihracat da yüzde 2 artışla 9 milyon 370 bin adet oldu.

Beyaz eşya üretimi ise altı ayın toplamında yüzde 9 artışla 13 milyon 990 bin adede ulaştı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV Bakanlar Kurulu'nun şubat başında aldığı kararla 30 Nisan'a kadar sıfırlanmış; bu süre daha sonra 30 Eylül'e uzatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz EşyaÖTV
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