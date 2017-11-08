Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111395
ALTIN
160.101
DOLAR
3.8884
STERLİN
5.0934
EURO
4.5071
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek...
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Beton mikserinin borusu patladı!

Şantiyeden çıkarılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı

Beton mikserinin borusu patladı!

Şantiyeden çıkarılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:57
Beton mikserinin borusu patladı!
banner404

KADIKÖY Fenerbahçe'de bir inşaatta beton dökümü sırasında beton mikserinin borusu patladı. Olayda 3 işçi yaralandı. Durumu diğerlerine göre ağır olan işçinin borunun patlamasıyla inşaat alanına düştüğü belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından şantiyeden çıkarılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaCaddebostanBETON MİKSERİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözcü davasında flaş gelişme!
Sözcü davasında flaş gelişme!
Doktor intiharları meclise taşındı
Doktor intiharları meclise taşındı
Ünlü DJ son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü DJ son yolculuğuna uğurlandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim