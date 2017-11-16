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Beton mikseri devrildi, 10 metre sürüklendikten sonra durabildi

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda beton mikseri virajda çarptığı bariyerleri parçalayarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen beton mikserinin sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Beton mikseri devrildi, 10 metre sürüklendikten sonra durabildi

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda beton mikseri virajda çarptığı bariyerleri parçalayarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen beton mikserinin sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

16 Kasım 2017 Perşembe 10:51
Beton mikseri devrildi, 10 metre sürüklendikten sonra durabildi
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Sancaktepe Samandıra mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi.  Viraja hızlı girdiği öne sürülen Mehmet Ali Ayık’ın kullandığı beton mikseri yol kenarındaki bariyerleri parçaladıktan sonra devrildi. İçi beton dolu mikser yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Beton mikseri devrildi, 10 metre sürüklendikten sonra durabildiTRAFİKTEKİ SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler hemen yardıma koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar kabin içerisinde mahsur kalan sürücüyü dışarı çıkardı. Vatandaşlar, yaralı sürücünün başının altına yastık koyup üzerini örttü. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü ile konuşan vatandaşlar bilincini açık tutmaya çalıştı.


HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu beton mikserinin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Beton Mikseri Devrildi
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