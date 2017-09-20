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Beton çatlaklarından karpuz çıktı

İzmir’de beton çatlaklardan karpuz filizlendiğini gören büyükbaş hayvan üreticisi Servet Eren, alanda bulunan kamelyayı kaldırarak karpuzun yetişmesi için yer açtı. Eren, karpuz üreticilerinin duruma şaşırdığını ve aynı tohumu kullanmak istediklerini söyledi

Beton çatlaklarından karpuz çıktı

İzmir’de beton çatlaklardan karpuz filizlendiğini gören büyükbaş hayvan üreticisi Servet Eren, alanda bulunan kamelyayı kaldırarak karpuzun yetişmesi için yer açtı. Eren, karpuz üreticilerinin duruma şaşırdığını ve aynı tohumu kullanmak istediklerini söyledi

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:48
Beton çatlaklarından karpuz çıktı
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İZMİR Kemalpaşa'da büyükbaş hayvancılık yapan veteriner Servet Eren, günün yorgunluğunu atmak için dinlendiği kamelyasının altındaki beton alanda karpuz filizlendiğini gördü. Karpuzun yeteri kadar güneş alması için kamelyasını kaldıran Eren, karpuzun gelişmesini sağladı. Şu anda tek kökten 8 karpuzun çıktığını belirten Eren, karpuz üreticilerinin de tohumu kullanmak istediklerini belirtti.

“Karpuz çekirdeği filizlenmiş olabilir”

Kullandığu kamelyanın altında çatlak oluştuğunu ve oradan karpuzun filizlendiğini söyleyen Eren, “Gelişmesi iyi olunca kamelyayı kaldırdık ve filizin güneş almasını sağladık. Şu anda tek kökten 7-8 karpuz çıktı. Normalde bu beton çatlaklarından karpuz çıkmaz ama sanırım yediğimiz karpuzdan çıkan çekirdek bu şekilde filizlendi. Bu durum karpuz yetiştiricilerinin de ilgisini çekti. Bir tane karpuz çıkınca biz de bundan tohum elde etmek için karpuz yetiştirmeye başladık. Karpuz üreticileri, bu karpuzların tarlada olandan daha iyi geliştiğini ve tohumunu kullanmak istediklerini söylüyor. Kamelyamızı kaldırdık ama kamelyanın telafisi var. Bir karpuz için kamelyamızı feda ettik ama kamelyanın telafisi var” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
İzmirBetonKarpuz
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