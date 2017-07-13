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Beştepe'de tören! Erdoğan gözyaşlarına boğuldu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözyaşlarına boğan şiir... FETÖ'cü darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un okuduğu şiir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm salonu gözyaşlarına boğdu. Ali Oruç'un şiirinin bitiminden sonra salonda bulunanlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehit babasını ayakta alkışladılar. Şehit babası da salondakilerle birlikte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diye slogan attı

Beştepe'de tören! Erdoğan gözyaşlarına boğuldu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözyaşlarına boğan şiir... FETÖ'cü darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un okuduğu şiir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm salonu gözyaşlarına boğdu. Ali Oruç'un şiirinin bitiminden sonra salonda bulunanlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehit babasını ayakta alkışladılar. Şehit babası da salondakilerle birlikte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diye slogan attı

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:52
Beştepe'de tören! Erdoğan gözyaşlarına boğuldu
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CUMHURBAŞKANLIĞI  Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı. Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasının konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu.

"En büyük asker bizim asker"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da törende bir konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesi salondakiler, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.Akar, darbecilerin layık oldukları en ağır cezayı alacaklarını söyledi. TSK'nın kahraman ve fedakar mensuplarının her zamankinden daha güçlü olduğunu ve milletinin emrinde olduğunu vurgulayan Akar, "Şehitlerimizin ruhlarının şad olması için Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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