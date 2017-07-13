Beşiktaş saldırısını planlayan kişi yakalandı

VALİ Vasip Şahin, "Operasyonda gözaltına alınan bir şahsın 7 Haziran 2016'da Vezneciler'de Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik eylemi gerçekleştiren şahıs ile irtibatlı olduğu, diğer bir şahsın ise 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Stadı'nda gerçekleştirilen canlı bomba ve bombalı araç ile ilgili keşif yaptığı ve bombalı araç içerisinde firari olan 3. şahıs olduğu değerlendirilmektedir' dedi.