Beşiktaş Mehmet Özcan için teklifini yaptı!

TEKNİK direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, bir yandan ilk 11’e takviye yapma doğrultusunda adımlar atarken diğer yandan da genç yeteneklerin peşinde koşuyor...



Kara Kartal’ın bu doğrultuda son olarak hedefleri arasına aldığı 1. Lig ekibi Eskişehirspor’un 20 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan için kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi’nin genç yıldız adayı için Es Es’e, 500 bin Euro (3.1 milyon TL) transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi. Eskişehirspor Yönetimi’nin de oyuncusu için 1 milyon Euro’luk talepte bulunduğu öğrenildi. Milli formayı giyiyor Başarılı oyuncunun ise kulüplerin anlaşmasını beklediği, Beşiktaş’a transfer olmak için istekli olduğu ancak kulübüne de para kazandırmayı planladığı ifade edildi. Geçen sezon Eskişehirspor’da 34 karşılaşmaya çıkan Mehmet, Türkiye U-21 takımında da görev yapıyor.