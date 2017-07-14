Beş ayrı noktada asitli saldırı

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra’nın kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde yapılan asitli saldırılarla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Yerel saatle 22.25’te Hackney Road’da başlayan saldırıların bir buçuk saat süresince civardaki farklı cadde ve sokaklarda 5 ayrı noktada devam ettiği bildirildi.
Vİki erkek olduğu belirtilen faillerin, saldırı esnasında seyir halindeki bir motosikletin üzerinde bulundukları ortaya çıktı.
Polisin verdiği bilgiye göre ikili, kurbanlarından 32 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünü trafikte seyir halindeyken yakaladı.
Saldırganlar aracına yaklaştıkları kişinin yüzüne asit sıktıktan sonra motosikletini de çaldılar.
Londra polisi olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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