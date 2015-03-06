Berkin Elvan, ölümünün 1. yıl dönümünde anılacak

GEZİ Parkı protestolarına 16 Haziran 2013’de yapılan müdahalede, Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan 269 gün sonra 11 Mart 2014’de yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın 1’inci ölüm yıldönümü nedeniyle yarın ailesi ve Taksim Dayanışması tarafından anma töreni yapılacak.
Anma töreni kapsamında 7 Mart 2015’de saat 12.00’de Okmeydanı Cemevi önünde yemek dağıtılacak. Saat 14.00’de ise Berkin Elvan’ın vurulduğu yerden Feriköy Mezarlığı’na yürüyüş yapılacak.
TOMA GÖRÜNTÜLERİNDEN ANİMASYON
Ayrıca yine Berkin Elvan’ın 1’inci ölüm yıldönümü nedeniylede bir animasyon hazırlandı.
Elvan’ın ailesinin avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından hazırlattırılan 8.34 dakikalık animasyonda Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasında yer alan olay anına ilişkin TOMA görüntüleri ile cenaze töreni ve eylemlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında yayınlanan görüntülere de yer verildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.03.2015 18:43