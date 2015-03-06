Berkin Elvan, ölümünün 1. yıl dönümünde anılacak

GEZİ Parkı protestolarına 16 Haziran 2013’de yapılan müdahalede, Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan 269 gün sonra 11 Mart 2014’de yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın 1’inci ölüm yıldönümü nedeniyle yarın ailesi ve Taksim Dayanışması tarafından anma töreni yapılacak.

Anma töreni kapsamında 7 Mart 2015’de saat 12.00’de Okmeydanı Cemevi önünde yemek dağıtılacak. Saat 14.00’de ise Berkin Elvan’ın vurulduğu yerden Feriköy Mezarlığı’na yürüyüş yapılacak.

TOMA GÖRÜNTÜLERİNDEN ANİMASYON

Ayrıca yine Berkin Elvan’ın 1’inci ölüm yıldönümü nedeniylede bir animasyon hazırlandı.