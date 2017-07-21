Bergama'da Klarnet Kampı

2017 Klarnet Kampı 10-16 Temmuz tarihleri arasında Bergama ve Kınık ilçeleri arasında bulunan Hüsnü Şenlendirici çiftliğinde gerçekleştirildi. Klarnet öğrencileri, Şenlendirici’nin belirlediği konular ile ilgili atölye çalışmalarına katılırken akşamları da dünyaca ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas, Aykut Sütoğlu, Sali Okka ve Cambo Agusev gibi isimleri sahnede dinleme imkanı buldu.

Bergama’daki çiftliğinde gerçekleştirdiği Klarnet Kampına olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenlendirici, “Geçen yıl gerçekleştirmiş olduğumuz klarnet kampının bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmek benim için çok ayrı bir keyif ve katılan misafirlerimizin yüzündeki mutluluğu gördükçe daha da mutlu oluyorum. Katılımcıların sayısı geçen seneye oranla iki kat daha artış göstermiş durumda. Klarnet yapımcıları ve bazı firmalar da konuklar arasında yer alıyor. Böylelikle öğrencilerimiz hem klarnet ekipmanlar hakkında bilgi alıyor hem de bu ekipmanları deneme şansı buluyor. Benim için önemli olan bir diğer konu ise geçen sene 14 yabancı öğrencimiz vardı, bu sene 29 yabancı öğrenciyi kampımızda ağırlıyoruz. Bu durumun mutluluğu benim için çok farklı çünkü işimize gitgide uluslararası bir boyut kazandırması söz konusu. İlgi gösteren, destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah seneye de tekrarı olacak” ifadelerini kullandı.

Klarnet Kampı ile ilgili konuşan Bergama’nın usta klarnetçilerinden Altan Gözetlik, “Bu sene ikincisi düzenlenen klarnet kampına biraz gecikmeli olarak katılsam da burada olmanın keyfini yaşıyorum. Kamptaki çocukları izledim ve bir konservatuvar düzeyinde serbest çalışmanın, çalmanın, söylemenin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha gördüm” dedi.

Türk müziğini öğrenmek için üç sene önce Türkiye’ye yerleşen İranlı klarnetçi Saeid Karamin, “Klarnet eğitimine devam etmek için Bergama’ya yerleştim. Kamp bir önceki sene de olduğu gibi çok keyifli. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.