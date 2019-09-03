Berfin'in yüzüne asit atan sanık tahliyesini istedi

İSKENDERUN 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Berfin Özek ameliyat olduğu için yer almadı. Duruşmaya, Berfin'in annesi Meryem Özek ile ağabeyi Barış Özek, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yazar psikolog Ayşe Önal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Nihal Tekin, İskenderun Kadın Platformu üyeleri ile Hatay ve Adana barolarının temsilcileri katıldı. Casim Ozan Çeltik ise, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı. Yine suçlamaları reddeden Çeltik, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, şiddete karşı duruş ile ilgili burada olduklarını belirterek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ülkemizdeki sosyolojik denge sebebiyle nedense hep şiddete maruz kalanlar kadınlarımız oluyor. Neden hep kadınlar, asıl sebebinin araştırılması gerekir" dedi.