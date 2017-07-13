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Berberoğlu'ndan 15 Temmuz'a davet

Alanya'da 15 Temmuz programı Cumartesi günü İskele Şelale önünde başlayacak, Atatürk Anıtı önünde sabah namazına dek Demokrasi Nöbeti tutulacak

Berberoğlu'ndan 15 Temmuz'a davet

Alanya'da 15 Temmuz programı Cumartesi günü İskele Şelale önünde başlayacak, Atatürk Anıtı önünde sabah namazına dek Demokrasi Nöbeti tutulacak

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:05
Berberoğlu'ndan 15 Temmuz'a davet
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, kurmaylarıyla toplantı yaptı. Başkan Yardımcısı Yusuf Mecek ve Ahmet Dayanç'ın yanı sıra mahalle başkanlarının da katıldığı toplantı sonrası Yeni Alanya'ya konuşan Berberoğlu, 15 Temmuz Cumartesi gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Alanya Kaymakamlığı'nın hazırladığı program çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların ve kahraman gazilerin anılacağını söyleyen Berberoğlu, "15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da İskele Rıhtım'daki Yapay Şelale önünde Alanya protokolü ile buluşup buradan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyeceğiz. Bu programa protokolün yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarımız da katılacak. Atatürk Anıtı önünde sabah namazına kadar Demokrasi Nöbeti tutacağız. Bu arada Alanya Kaymakamlığı'nın çeşitli yiyecek içecek ikramları olacak. Sabah namazını ise Yeni Cami'de kılacağız. Tüm vatandaşlarımızı Demokrasi Nöbeti'ne davet ediyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 18:09
Anahtar Kelimeler:
AkpAlanyaYusuf MecekAhmet Dayanç
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