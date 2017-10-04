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Berberoğlu, Dündar ve Gül ile Aydınlık çalışanlarının dosyası birleşti

CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılandıkları dosya, Aydınlık gazetesi çalışanları Orhan Bozkurt ve Mustafa Yücel’in dosyasıyla birleşti

Berberoğlu, Dündar ve Gül ile Aydınlık çalışanlarının dosyası birleşti

CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılandıkları dosya, Aydınlık gazetesi çalışanları Orhan Bozkurt ve Mustafa Yücel’in dosyasıyla birleşti

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:35
Berberoğlu, Dündar ve Gül ile Aydınlık çalışanlarının dosyası birleşti
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MİT Tırlarının Durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin, CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme”, Aydınlık gazetesi çalışanları Orhan Bozkurt ve Mustafa Yücel’in ise ''Devletin güvenliğine ve siyasal yaralarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Enis Berberoğlu, Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirilirken, tutuksuz sanık Erdem Gül, Aydınlık Gazetesi eski çalışanları tutuksuz sanıklar Orhan Ceyhan Bozkurt ve Mustafa İlker Yücel de duruşmaya katıldı.
Sanıkların, ’siyasal ve askeri casuslukla suçlanması’ gerekçesiyle daha önce verilen ara karar gereği kapalı oturumda görülen duruşmada Mahkeme Başkanı, sanıklar Bozkurt ve Yücel hakkında dava açıldığını, bu dosyayla fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verildiğini hatırlattığı öğrenildi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi yöntemiyle yapılan duruşmada, sanık avukatlarının bazılarının reddi hakim talebinde bulundukları kaydedildi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebi nedeniyle dava dosyasının İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Aralık 2017’ye erteledi.
Aydınlık çalışanları hakkında iddianame hazırlanmıştı

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca, MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına ilişkin Aydınlık gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında ''Devletin güvenliğine ve siyasal yaralarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Aydnlık Gazetesi çalışanlarının dosyasının, celse arasında Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandıkları dava dosyası ile birleştirildiği ortaya çıktı.
Duruşma sonrası basın açıklaması

Duruşma sonrası CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin,Nurettin Demir Gamze İlgezdi ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile sanık avukatlarından bazıları basın açıklaması yaptı. İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki meydanda açıklama yapan vekiller ve avukatlar, davanın kapalı oturumda yapılmasını, Aydınlık Gazetesi ile bu davanın birleştirilmesini, Berberoğlu’nun tutukluluğunu eleştirdiler.
Olayın geçmişi

MİT Tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davanın 14 Haziran 2017 tarihli duruşmasında, CHP’li vekil Enis Berberoğlu “Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmıştı. Mahkeme, Berberoğlu ile aynı davanın diğer sanıkları Cumhuriyet Gazetesi eski genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılandığı dosyanın ayrılmasına karar vermişti. Davaya bakan mahkeme heyeti, ‘MİT Müsteşarlığı’nca Adana’da görülen dava dosyasına gönderilen yazılarda devlet güvenliğini ilgilendiren gizli kalması gereken bilgi belgelerin bulunmasını, MİT TIR’larına ilişkin Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ndeki yargılamanın ve birleştirilmesi talep edilen Selam Tevhid davasının da kapalı yapılmasını, sanıkların siyasal ve askeri casuslukla suçlanmasını’ gerekçe göstererek duruşmaların tamamen kapalı yapılmasına karar vermişti. 

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Anahtar Kelimeler:
CHPEnis BerberoğluCumhuriyet GazetesiCan DündarErdem GüL
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